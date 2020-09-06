AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
14.10'da başlayan görüşme saat 16.45'de sona erdi.
Erdoğan'la, Libya UMH Başkanı Serrac arasındaki görüşme sona erdi
Libya'daki AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Serrrac, Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
14.10'da başlayan görüşme saat 16.45'de sona erdi.