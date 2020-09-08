Erdoğan'la fotoğraf çektirdi, 'FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ülke genelinde “FETÖ” soruşturması kapsamında çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı. Doğu ve Güneydoğu illerinde görevli vali yardımcısı ve kaymakamların ağırlıklı olduğu çok sayıda mülki amir, soruşturma kapsamında açığa alınarak ihraç edildi.

İhraç edilenler arasında bir hafta önce "1071 Malazgirt Zaferi etkinliğinde" Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da bulunuyor.

Devlet protokolünü ağırlayan Kaymakam Erat'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile ayrı ayrı fotoğrafı çektirerek sosyal medya hesabından paylaştığı da görüldü.

"1071 Ahlat etkinliğimizden" diyerek fotoğraf paylaşan Erat, Ahlat'ta 28 Ağustos 2019 tarihinde göreve başlamıştı.