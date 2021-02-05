Erdoğan'ın yeni anayasa talebine MHP dışında 'evet' diyen ilk parti belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına MHP'nin ardından Yeniden Refah Partisi'nden de destek açıklaması geldi.

Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milli, yerli ve sivil bir anayasanın ortaya koyulması son derece önemlidir. Mevcut anayasada yapılan iyileştirme ve rötuşla bir yere varılması zor görünüyor. Yeni anayasa çalışmalarına da toplumsal mutabakat oluşturularak bu prensipler ışığında her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Boğaziçi eylemlerine ilişkin de konuşan Erbakan, "Orada bazı terörist unsurlar araya karışıp girmiş olsa bile oradaki bütün öğretim görevlilerini ve öğrencilerini bir terörist olarak görmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Tabi ki oradaki terörist unsurları tasvip etmemiz mümkün olamaz. Oradaki LGBT propagandasını asla tasvip etmiyoruz. Kâbe resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz” ifadesini kullandı.