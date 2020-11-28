Erdoğan'ın 'yazlık saray'ı gündemde: 'Burayı da mı Katar Emiri'ne satacaksınız?'

Muğla Okluk Koyu’na yapılan Cumhurbaşkanlığı sarayı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Okluk'taki "yazlık saray" geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanlığı 2021 bütçesinde yeniden gündeme geldi.

Konuyu Sözcü'de köşesine taşıyan Çiğdem Toker, 2017’de dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda "12 milyon 125 bin lira harcadık. İnşaatla ilgili bütün işlemler TOKİ tarafından yapılacaktır. Projeler bittikten sonra ana ihale yapılacak. Ortaya çıkmış bir proje, yapılmış bir ihale olmadığından, yanıltıcı bir bilgi vermemek adına rakam telaffuz edemiyorum" dediğini hatırlattı.

Rakamlardan hiç bahsedilmediğini belirten Toker, Cuma günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı bütçesi görüşmesinde CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın Okluk Sarayı ile ilgili konuşmalarını aktardı. Buna göre “yazlık saray” hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Alban, “Hükümetiniz buraya adeta bir hayalet sarayı muamelesi yapmaktadır” dedi. Alban'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği sorular ve konuşmasının bir bölümü şöyle:

'Kaç para harcandı, hâlâ cevap alamadık'

“Soru önergesiyle ‘Bu yazlık saray kaç hektar üzerine kuruldu? Bu yazlık sarayın yapımı için ne kadar para harcandı? Bu yazlık sarayda bulunan bina sayısı nedir, kaç odası vardır, kaç personel çalışmaktadır, maaşlarını hangi kurumdan almaktadırlar?' diye sorduk fakat sizden hiç ses ve yanıt gelmedi. Bu soruları 16 Mart 2020 tarihinde sormuşuz, bugün 27 Kasım hâlâ bir cevap alamadık.”

'Bölgeye giriş yasak'

"Bu yazlık sarayda neyi saklıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'Bu saraylar milletin' diyorsunuz, peki o zaman niye milletten saklıyorsunuz?

Marmarisliler başta olmak üzere, bölge halkı burayı merak ediyor. Görmek için yazlık saraya gidiyor, daha kilometrelerce öteden yurttaşların yollarını kestiriyorsunuz 'Bölgeye giriş yasak' dedirtiyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi denizden yolu kestirdiniz, sadece sarayın bulunduğu koyu değil, diğer tüm alanları da deniz trafiklerine, taşıtlarına kapattınız.

Balıkçı tekneleri, önünden geçmeye korkuyor, ateş açarlar diye yollarını değiştiriyorlar. Aynı bölgede 65 hektar alanı kamulaştırdınız. (…) O insanların gözlerinden yaşları niye akıttınız Cumhurbaşkanı Yardımcısı?"

'Katar Emiri'ne mi satacaksınız?'

"Burayı da mı Katar Emiri'ne satacaksınız acaba, yüzde 10'unu ona mı vereceksiniz, onun için mi kamulaştırdınız bu alanları? Marmaris halkı, Muğla halkı bunun cevabını bekliyor sizden."

Öte yandan Fuat Oktay'ın tekrar söz kendisine geldiğinde bu sorulara cevap vermediği öğrenildi.

Milyonlar harcanmış

Toker yazısında saraylarla ilgili bazı verileri de paylaştı:

"Bütçede 'bahçe malzemesi alımları yapım ve bakım giderleri' diye bir kalem var. Geçenlerde 10 aylık bütçe sonuçları açıklandı malum. O kalemde yaklaşık 55 milyon TL'lik bir harcama görünüyor.

Geçen yıl aynı dönemde bu kalemde 42,6 milyon TL harcanmış. İktidar bahçe/peyzaj için (Ocak-Ekim döneminde) bu yıl 12,5 milyon TL daha harcama yapmış."