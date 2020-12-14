Erdoğan'ın 'yastık altındakini çıkarın' çağrısı karşılık bulmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre hesabında 1 milyondan fazla olan kişi sayısı ekim sonu itibarıyla 322 bin 225 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan kişi sayısı, 10 ayda 96 bin 784 arttı.

Bu hesaplardaki toplam mevduat ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 61 milyar 497 milyon liraya ulaştı. Böylece kişi başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 398 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, 10 aylık dönemde 669 milyar 898 milyon liralık artış kaydetti.

Erdoğan yönetiminin sık sık "yastık altındaki paraları ekonomiye kazandırma" çağrısı yapsa da bunun orta-üst sınıflarda sınırlı karşılık bulduğu, bu kesimin daha garanti yollara yöneldiği anlaşılıyor.