Erdoğan'ın toplantı terk ettiği anlaşmayla ilgili AB'den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB ile Türkiye arasında yaklaşık beş yıl önce imzalanan mülteci anlaşmasının "yenilenmesi” gerektiğini savundu. Borrell'in açıklamaları AB ülkelerinin dış ve iç işleri bakanlarının mülteci sorunu gündemiyle dün yaptığı zirve sonrasında geldi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Borrell bir gazetecinin Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta "Gelecekte bu tip bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Borrell "Bu, hiç kuşkusuz bizim, üye devletlerin, Avrupa Birliği kurumlarının kendi içinde ve daha sonra da Türkiye ile bu ortak anlaşmanın yenilenmesi için yapacağı tartışmaların bir parçası olacak" diye konuştu.

Borrell mevcut anlaşmanın yürürlükte olduğunu ve uygulanmaya da devam etmesi gerektiğini belirtti.

2015'te Suriye'den kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı kabul etmişti.

Toplantıyı terk etmişti

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl mart ayında sığınmacılar konusunda Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptığı toplantıya katılmıştı.

Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçlamış ve görüşmeyi aniden terk etmişti.

Çıkan haberlerde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanın yenilenmesini ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtiliyor.