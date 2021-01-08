Erdoğan'ın 'sürpriz' ziyareti sonrası ittifak açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmişti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, ziyarete ilişkin “Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok” dedi.

Karaduman, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin "Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" yorumu için ise “Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” değerlendirmesinde bulundu.