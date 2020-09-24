Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından Fatih Portakal hakim karşısında

Fatih Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekalif-i Milliye Emirleri’ne gönderme yapmasını eleştirmesi üzerine "bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek" paylaşımda bulunduğu iddiası ile Bankacılık Kanunu'nu ihlalden yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Portakal hakkında aynı mesajı nedeniyle Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret"ten de iddianame hazırlandı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Portakal katıldı. Duruşmada, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) avukatları ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan Portakal, burada niçin bulunduğunu anlamadığını ve sosyal medya paylaşımını Cumhurbaşkanı’nın sözü üzerine söylediğini ifade ederek, "Gazeteci olmasına gerek yok. Bir insanın sorgulaması gereken bir soru. Mustafa Kemal Atatürk 1921’li yıllarda Tekalif-i Milliye kararlarını hayatımıza geçirmişken, milli yükümlülükleri sonradan ödenmek kaydıyla insanlardan istemişken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2020 yılında söylemesi şu soruyu getirdi: 'Acaba bir şeyler mi istenecek'. Bu, bir gazeteci değil sadece dışarıdan bir insanın soracağı basit bir soru. Cumhurbaşkanını karşımda görsem 'böyle böyle dediniz, böyle bir uygulama mı olacak?' diye gazeteci kimliğimle sorarım, sadece yurttaş kimliğimle değil" şeklinde konuştu.

Kurduğu cümlenin her sözcüğünü seçerek kullandığını dile getiren Portakal, "Yaptığım işten dolayı o iletiyi yazarken her sözcüğünü düşündüm. El koyma kelimesini özellikle kullanmadım. ‘İster mi?’ diye soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk 1921’de o zaman bir kısım vatandaşların mallarına geri iade edilmek kaydıyla el koyulacağını söylemiş ama benim aklıma bu gelmedi. ‘Tekalif-i Milliye’ye atıf varsa da el konulacağına dair bir söylem yoktur. 2020’de bu mümkün değil. Serbest piyasa ekonomisi ortada. Acaba şu olabilir mi ‘Fatih ne kadar mevduatın var istersen ver sonra karşılığını ödeyeyim’ sadece soru soruyorum. Bu durum tespiti. Bankayla husumetim olamaz. Hakaretim olamaz" dedi.

Durum tespiti yaptığını söyleyen Portakal, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Fatih Portakal’ın savunmasının ardından söz alan avukatı da, suçun maddi ve manevi unsurunun oluşmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatını istedi.

BDDK avukatları ise şikayetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Mahkeme hakimi, aynı paylaşım nedeniyle Fatih Portakal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenlendiğini, iddianamenin birleştirilme talebi ile yargılaması yapılan dava dosyasına gönderildiğini, ancak iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin değerlendirmenin henüz yapılmadığını söyledi.