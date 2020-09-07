Erdoğan'ın selin ardından halka 'keyif çayı' fırlattığı Giresun'da kayıplar hâlâ bulunamadı

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde 5'i asker 11 kişi yaşamını yitirmişti. Selin ardından 15 gün geçmiş olmasına rağmen kayıp 4 kişi hâlâ bulunamadı.

Kayıp operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'un Dereli ilçesinde miting yapması ve halka çay fılatması tepki çekmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkacak şekilde ağır hasar görmüş, 492 bina hafif hasar almıştır. AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD'a aktardık" diye konuşmuştu.