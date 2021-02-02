Erdoğan'ın 'saflarımıza kazandıralım' sözlerine eski AKP'lilerden yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öyle veya böyle partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar saflarımıza kazandıralım" sözlerine eski AKP'lilerden yanıt geldi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP’nin kurucuları arasında yer alan CHP'li vekil Abdüllatif Şener, “Bugün, 20 yıllık politikasının dışında, farklı bir şey söylüyor. Partiden ayrılmış kişiler artık zor döner. Bunları telafi çabasında olabilir. Ancak Erdoğan artık şöyle bir noktaya gelmiştir: Seçimleri kaybedeceğini görmüş ve ‘Bunu düzeltmek için ne yapabilirim’ diye bir arayış içine girmiştir. Ancak siz istediğiniz zaman göndereceğiniz insanları, istediğiniz zaman da yanınızda toplayamazsınız" dedi.

'Bu saatten sonra...'

AKP'den istifa eden ve Deva Partisi'ne katılan Mustafa Yeneroğlu ise şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı kendisine yönelik toplum nezdinde her geçen gün büyüyen güven kaybı sebebiyle mi bu cümleleri kurdu yoksa arkadaşlarının uzaklaşmış olmasını gerçekten dert mi ediniyor, ilk önce bunu sormak lazım. Ancak gerçekten samimi olarak arkadaşlarının neden uzaklaştığını merak ediyorsa cevabı çok açık. AK Parti’nin kuruluş felsefesi ve parti programına bakıp son yıllarda yaptıkları ile mukayese etmesi yeterli. Çünkü AK Parti programı ile bugün siyaset yapan Erdoğan arasında dağlar kadar fark var. Ya Bahçeli ve Doğu Perinçek ile siyaset yapacaksınız ya da Babacan ve Yeneroğlu ile. Cumhurbaşkanı kararını çoktan verdi ve geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Hukuk devleti ve demokrasiyi reddettiği için ve etrafındaki herkesten evrensel ilkelere değil, kendi otoriter anlayışına sadakat beklediği için demokratlar kendisinden uzaklaştı. Zaten bu saatten sonra demokrasi ve hukuk devleti ile barışması imkânsız.”

'Kongrelerde çok büyük sorunlar yaşandığını duyuyoruz'

Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren AKP'nin eski Ankara İl Başkanı olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, "Erdoğan’ın kongre konuşmalarını az çok bilirim. Bu sözler kongre şartlarından dolayı söylenmiştir. Çünkü AKP’de, kongrelerde çok büyük zorlukların yaşandığını duyuyoruz. İl ve ilçe yönetiminde, ‘nitelikli kişilerin bulunmasında’ zorluklar yaşıyorlar. Bunun çok üstünde, Türkiye için yeni bir çalışma ve niyet olduğunu hissetmiyorum. Çünkü böyle bir hazırlığı yok iktidarın” diye konuştu.