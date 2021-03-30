Erdoğan'ın programını takip eden gazeteci Covid-19'a yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programını takip eden gazetecilere düzenli test uygulaması yapılırken, bu kapsamda pazar günü Cumhurbaşkanlığına akredite tüm gazeteciler teste sokuldu.

Odatv'nin haberine göre, Pazartesi günü yine tüm akredite gazetecilere test yapıldı. Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Kütüphaneler Haftası için Külliye’deki Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikte yapacağı konuşmayı izleyecekti.

Ancak dün kabine toplantısını takip eden bir gazetecinin testinin pozitif çıkmasıyla bu etkinlik basına kapatıldı.

Testi pozitif çıkan gazeteci AKP 7. Büyük Olağan Kongresi'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki basın merkezi de geçici olarak kapatılırken, bu durum gazetecilere “Teknik bir nedenden dolayı” diye açıklandı.