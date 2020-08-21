Erdoğan'ın müjdesini dünya basınında gören çok olmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler öncesinden açıklayacağını duyurduğu müjdesi ilk etapta uluslararası basında beklenen yerini bulamadı.

Karadeniz kıyısında doğalgaz rezervinin keşfedilmesini ilk etapta gören uluslarası kanallar arasında Rus menşeli TASS, Alman menşeli Die Welt ve AB menşeli Euronews gibi kanallar önde gelirken çoğu uluslarası yayın henüz bu konuda haber girişinde bulunmadı. Söz konusu kanallarsa haberi yorumsuz sunmayı tercih etti.

Öte yandan hiçbir uluslararası kanal bu habere manşette yer vermezken dünya gündeminin manşetlerini Rus muhalif Navalnıy'ın sağlık durumu kapladı.

İngiltere menşeli Reuters ise Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfinin Rusya, Azerbaycan ve İran'a olan bağımlılığın ortadan kalkmasına yardım edeceğini aktarırken, Karadeniz'den gelen gazın kullanılabilir hale gelmesinin on yıl kadar sürebileceği ve üretim ve tedarik altyapısını oluşturmak için milyarlarca dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacağı görüşüne yer verdi.

Reuters da söz konusu habere manşetinde yer vermezken ana haberinde ABD'de Demokrat Parti'nin konferansına yer verdi.