Erdoğan'ın 'müjde'sini CHP'li vekil açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu 'müjde'nin ülkede doğalgaz bulunduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, twitter hesabından yaptığı açıklama ile Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğalgaz rezervi bulunduğunu söyledi.

Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur.



Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir.#doğalgaz