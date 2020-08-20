Erdoğan'ın 'müjde'sini CHP'li vekil açıkladı

CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu 'müjde'nin ülkede doğalgaz bulunduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, twitter hesabından yaptığı açıklama ile Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğalgaz rezervi bulunduğunu söyledi.