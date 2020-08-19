Erdoğan'ın 'müjde'sine dair 'doğalgaz' keşfi iddiası

Euronews Türkçe servisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağız" dediği "müjde"nin Akdeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı olduğu bilgisini edindiğini duyurdu.

İddiaya göre bunun için NATO limanında demirli olan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni yola çıktı. 12 bin metre derinliğe kadar 3 bin metre sondaj yapma özelliği olan Kanuni'nin 35 personeli bulunuyor.

Haberde bulunduğu iddia edilen gazın değeri ve sınıflandırılması açısından ilk aşamada hangi derinlikte bulunduğu gibi teknik bilgilerin ise sır tutulması ve açıklanmaması beklendiği, sözkonusu gaz kaynağının da hidrokarbon olduğu kaydedildi.

Hidrokarbonların birçok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerin bazıları endüstriyel bakımdan önemli. Örneğin metan tabii gazların temel maddesi olarak biliniyor. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbon.

Enerji hisselerinde yükseliş

Habere Erdoğan'ın "müjde vereceğiz" açıklamasından sonra Tüpraş ve Petkim hisselerinde sert yükselişler yaşandığı belirtildi. Buna göre güne eksi seviyelerde başlayan Tüpraş hisseleri Erdoğan'ın açıklamasının ardından yüzde 8,58 sıçrama yaparak 86,70 liraya yükseldi.

Rusya ile aşı protokolü mü?

Euronews Türkçe servisi ayrıca Türkiye'nin Covid-19 aşısı için Rusya ile yoğun temas içerisinde olduğu ve iki ülke arasında bir aşı protokolü imzalanmasına çok yakın olunduğu yönünde bilgi edindiğini de duyurdu. Haberde "Buna göre Türkiye'nin Rus aşısını alan ilk ülke olması bekleniyor. Bununla birlikte aşı üretiminin bir bölümünün de Türkiye'de gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg, Karadeniz iddiasını ortaya attı

Öte yandan Bloomberg News ise, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğini iddia etti.

Bloomberg News konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfettiğini ve bu kaynağın muhtemelen doğalgaz olduğunu duyurdu.