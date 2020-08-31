Erdoğan'ın mitinginde mesafe kuralı yok, 'harem-selamlık' var

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Giresun'da sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde toplanan kalabalığa bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın ziyaretiyle yapılan mitingde pandemi önlemlerinden mesafe kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlaması getirilmesinden bir gün sonra Erdoğan'ın Dereli'deki mitinginde çekilen görüntüler tepkiye yol açtı.

Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen kitlenin salgına karşı mesafe kuralına uymadığı görülürken ikiye bölünen kitlenin arasındaki boşluğun harem-selamlık "kuralına" göre oluşturulması da dikkat çekti.