Erdoğan'ın Milli Görüş hamleleri sürüyor: İkinci görüşme Saray'da, Erbakan anması Ayasofya'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş çizgisine dönük hamleleri dikkat çekiyor. En son Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yerine 24 Şubat'ta yapılan kongrede Milli Görüş çizgisine yakın Osman Nuri Kabaktepe getirildi.

Kabaktepe'nin AKP'de Numan Kurtulmuş ve Mustafa Şentop'a yakın olduğu belirtiliyor.

Erbakan anması Ayasofya'da

Milli Görüş'ün kurucusu eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 10. yılında, Ayasofya'da düzenlenecek programla anılacağı duyuruldu.

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, 'Milli Görüş' Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 'açılması için büyük mücadele verdiği' Ayasofya'da anılacağını belirtti.

Erdoğan'la ikinci görüşme

PolitikAdam’dan Fehmi Çalmuk’da AKP’nin İstanbul il teşkilatındaki yapılan değişiklikte gerçekleşen başkan değişimi sonrası bu kez Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan'a İade-i ziyarete hazırlandığını yazdı.

Çalmuk’un aktardığına göre Asiltürk'ün bu hafta sonu Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etmesi bekleniyor.

Görüşmenin 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümü ve Erbakan'ın 10. yıl dönümüne gelmesi de ayrı bir özellik taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretinden sonra daha önce randevu aldığı Recai Kutan ziyaretini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ne olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaretin, Millet İttifakı ile hareket eden Saadet Partisi'ni bölme amacı taşıdığı iddia edilmişti.

Erdoğan'ın ziyaretinden sonra Saadet Partisi içinde yaşanan tartışmalar sonrası Oğuzhan Asiltürk yalnızca bir televizyon kanalında bazı açıklamalarda bulundu.

Asiltürk'ün bu açıklamalardan sonra hiç bir televizyon kanalına çıkmaması ve gazetelere demeç vermemesi istendi.

Asiltürk ise Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere parti kadrolarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur ittifakını incitecek açıklamalar yapmamalarını istedi.

Karamollaoğlu bu nedenle "Amacımız Cumhurbaşkanı incitmek değil" dedi.