Erdoğan'ın Merkez Bankası'na atadığı Mustafa Duman kimdir?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'yı görevden alarak yerine Mustafa Duman'ı atandı.
ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Duman, Esbank'ta 8 yıl görev yapmıştı.
Bu görevden sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı.
2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'de başkan yardımcısı olarak görev yapan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü.
Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.