Erdoğan'ın 'lebaleb' kongresine değil, sağlıkçılara 'sosyal mesafe' cezası

AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı ve hiçbir önlem almadığı kongre gündemdeki yerini korurken, söz konusu buluşmada bu durumdan övgüyle söz eden Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salonlar lebaleb dolu" demişti.

Ülkenin en yüksek vaka ortalaması olan kentlerinde bizzat katılarak salonlarda kongreler düzenleyen Erdoğan'ın bu adımlarına ilişkin Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Basın açıklaması nedeniyle tarafıma sosyal mesafe cezası yazılırken, partili Cumhurbaşkanı salonlar 'lebalep dolu' diye sevinç kahkahaları atıyor" diyen Bacaksız, "Gel de ülkede adalet, eşitlik var de! Yasalar herkese eşit ve adil uygulanıyor de! Herkes görüyor, üstünlerin hukuku işliyor" ifadesini kullandı.

İzmir'de sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir açıklamaya katılan Zekiye Bacaksız'a, "sosyal mesafe" kurallarına uymadığı iddiasıyla para cezası uygulanmıştı.