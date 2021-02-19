Erdoğan'ın korumaları İmamoğlu'nu dışarı çıkarmaya çalıştı: 'Karşılarız kendisini merak etmeyin'

13 Şubat'ta hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş için 14 Şubat'ta cenaze töreni düzenlendi.

Görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi ve İBB Başkanlığı'nda düzenlenen törenlerin ardından Topbaş, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verildi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu cenaze töreninin ardından dua etmek için Fatih Sultan Mehmet'in türbesine geçti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı korumaları Erdoğan'ın türbeye geleceğini ve pandemi nedeniyle alanı boşaltmaları gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'ndan çıkmasını istedi.

Konuya ilişkin ulaştığımız belediye kaynakları iddiayı kısmen doğrularken, İmamoğlu'nun korumalara "karşılarız kendisini merak etmeyin" yanıtını verdiği ve sonrasında bir "sorun" çıkmadığını aktardı.

Cenaze sonrasında Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde birlikte dua edip, 15-20 dakika sohbet ettikleri öğrenildi.