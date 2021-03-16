Erdoğan’ın koruma polisi intihar etti: 'Tehdit, aşağılama, küçük düşürme' notu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B.’nin intihar ettiği öğrenildi.

Odatv'nin haberine göre, ekip arkadaşları, M.A.B.’nin sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine kaldığı eve gitti. Polisler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girince polis memurunun cansız bedeniyle karşılaştı.

M.A.B.’nin mektubunda amirlerinden baskı, tehdit ve aşağılama gördüğü şeklinde ifadeler yer aldı.

'Tehdit, aşağılama, küçük düşürme en iyi yaptığınız iş olsa gerek'

M.A.B’nin evinde bulunan mektup şöyle:

“Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum.”