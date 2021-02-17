Erdoğan'ın konuşması 'kopyala-yapıştır' çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus Yılı" töreninde açıklamalarda bulunmuş, "Bugün dilimizde çoraklaşma süreci yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi geride bırakıyor" demişti.

Erdoğan'ın bu törende yaptığı konuşmanın bir bölümünün, 2017 yılında Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmayla aynı içeriğe sahip olduğu görüldü.

İki konuşmada da şu ifadeler kullanıldı: “Sosyal medya dili, gençlerimiz arasında yeterli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe'den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye 'dur demek' mecburiyetindeyiz."