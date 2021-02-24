Erdoğan'ın konuşmalarını yazan eski milletvekili: Yoksa 15 Temmuz başarılı mı oldu?

Eski AKP milletvekili ve Erdoğan'ın eski metin yazarlarından Aydın Ünal, kamuoyunda Pelikan Örgütü olarak bilinen, AKP içinde Berat Albayrak'a yakın kanadı temsil eden Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Suheyb Öğüt'ün şikayetiyle ifade verdi.

Şikayet dilekçesinde Ünal "FETÖ ile işbirliği" içinde olmakla suçlandı. Ünal şikayetteki ifadeleri sosyal medyadan paylaştı:

"Şüphelinin FETÖ terör örgütü ile işbirliği içerisind eolup olmadığının araştırtılması ve neticesinde irtibatının ve iltisakının tespiti halinde cezalandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla TCK 22. Maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince örgüt üyeliği ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt propagandasını yapmak suçundan da cezalandırılması gerekmektedir"

Ünal sonra da şu ifadeleri kullandı:

"En ağırıma giden de FETÖ ithamı oldu. Ben FETÖ’ye karşı en ön safta savaşırken bunlar sülalecek FETÖ övüyordu. İnsan bazen '15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa' diye sormadan edemiyor"