TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "28 Şubat" mesajına ilişkin açıklama yaptı.
Okuyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Siyasi hayatı boyunca kendisini protesto eden on binlerce kişiyi gözaltına aldırıp tutuklatan, para cezası ve hapse mahkum ettiren Erdoğan'ın hâlâ 'şiir okuduğum için hapis yattım' diyebilmesi 28 Şubat'ın başarısı olsa gerek..." dedi.
Siyasi hayatı boyunca kendisini protesto eden on binlerce kişiyi gözaltına aldırıp tutuklatan, para cezası ve hapse mahkum ettiren Erdoğan'ın hâlâ "şiir okuduğum için hapis yattım" diyebilmesi 28 Şubat'ın başarısı olsa gerek...— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) February 28, 2021