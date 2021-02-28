'Erdoğan'ın hâlâ 'şiir okuduğum için hapis yattım' diyebilmesi 28 Şubat'ın başarısı olsa gerek'

TKP Genel Sekreteri Okuyan, Erdoğan'ın kendisini protesto eden on binleri mahkum ettirmesine karşın hâlâ şiir okuduğu için hapse girdiğini söyleyebilmesi için '28 Şubat'ın başarısı olsa gerek' dedi.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "28 Şubat" mesajına ilişkin açıklama yaptı.

Okuyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Siyasi hayatı boyunca kendisini protesto eden on binlerce kişiyi gözaltına aldırıp tutuklatan, para cezası ve hapse mahkum ettiren Erdoğan'ın hâlâ 'şiir okuduğum için hapis yattım' diyebilmesi 28 Şubat'ın başarısı olsa gerek..." dedi.

Haber

Bitmeyen mağduriyet: Erdoğan'dan Boğaz manzaralı 28 Şubat açıklaması