Erdoğan'ın gizlenen uçak sayısı açıklandı

TBMM’de bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak sayısını soran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yanıt geldi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bugüne kadar milletvekillerinin bu konudaki sorularına cevap vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 uçak olduğunu açıkladı.

Çakırözer, “8 uçak sadece Cumhurbaşkanı'na tahsisli bulunurken, Bakanlıklar, Genelkurmay, Emniyet'e ait VİP uçaklarla birlikte bu sayı 15-16'ları buluyor. İhtiyaç dışı uçaklar satılarak, şu zor dönemde 83 milyon için kullanılmalı. Bu krizde yapılması gereken, VİP uçak sayısını azaltmaktır. Türkiye, dünyanın en fazla VİP uçağına sahip ülkesi. Bu uçak filosunun bakımı için de milyonlarca dolar harcanıyor" dedi.

Erdoğan son olarak Katar emirinin hediye ettiği uçakla gündeme gelmişti.