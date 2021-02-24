Erdoğan'ın Gezi düşleri: Yine camideki bira kutularını anlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Tek aday olan Osman Nuri Kabaktepe AKP İl Başkanı seçildi.

Koronavirüs pandemisine yapılan kongrede yine tedbirlere uyulmadığı görüldü. Salonun girişinde oluşan kalabalık ANKA tarafından görüntülendi.

Kongrede konuşan Erdoğan yine Gezi'yi andı, "Bezmialem Valide Sultan Camii'ni işgal etmek suretiyle bira kutularıyla içeri girenler bu teröristler değil mi? Gezi olaylarında da hesabını sorduk. Bilsinler ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bedelini çok ağır ödetir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti.

-Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz, vay halinize​. İstanbul için dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar daha nice gönül sultanlarının şehridir.

Yine Gezi'yi hatırladı: Böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa...

-İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik.

-Bezmialem Valide Sultan Camii'ni işgal etmek suretiyle bira kutularıyla içeri girenler bu teröristler değil mi? Gezi olaylarında da hesabını sorduk. Bilsinler ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bedelini çok ağır ödetir.

-Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar.

'CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir'

-CHP deyince akla şu gelir; çöp, çukur, çamur. Ümraniye'de o çöplük patladı ve 40'a yakın vatandaşımız öldü. Biz geldik o çöplüğü kaldırdık, spor tesisleri yaptık. Kim çevreci? Biz çevreciyiz. Bu şehri yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te.

-Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak hem bu ülkeyi darbe dönemi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberliğine kavuşmuş olacağız.