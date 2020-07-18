Erdoğan’ın eski Başyaveri Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski Başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada yaklaşık 3 saat savunma yapan Yazıcı, suçlamaları ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Duruşmada yaklaşık 5 saat savunma yapan eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ise darbe girişimi sırasında yakıt almaya gelen ilk helikopteri püskürttüğünü, Muğla sınırı içinde askerin askere silah çektiği tek rütbelinin kendisi olduğunu söyledi. Bilerek, isteyerek herhangi bir suça katılmadığını dile getiren Avcı, beraatini istedi. Mahkeme heyeti Yazıcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Avcı'yı da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası kararı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan, mahkemenin Ali Yazıcı ile ilgili kararının Yargıtay’ın bozma kararına uygun olduğunu, eski Başyaverin Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüsün asli faili olarak kabul edilip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti.