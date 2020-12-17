Erdoğan'ın eski avukatı hakkında suç duyurusu: Ses kaydı dökümü paylaşıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı olan Mustafa Doğan İnal ile yargı mensupları Hayri Kaynar ve Bekir Altun'un devam eden yargı süreçlerini yönlendirmeye yönelik yaptıkları toplantının ses kaygına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın, "Cendere" adlı kitaplarında da "üstü örtülü" şekilde anlatılan olaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, söz konusu ses kaydına ilişkin bir link de paylaştı.

Şık, "Mustafa Doğan İnal’ın, Yargıtay’daki dosyaların halli için TEFAL yöneticisi ve avukatını bir Yargıtay üyesine yönlendireceğini söylemesi ahlak ve hukuk sınırları içinde midir?" diye sorarken, "TEFAL'den önerilen ücretleri reddettiğini söyleyen de Mustafa Doğan İnal, 'Avukat Mustafa'ya 100.000 TL o kalanı kısmı halleder' diyen şakacı da Mustafa Doğan İnal" ifadesini kullandı.

Şık'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

Cumhurbaşkanının eski avukatı Mustafa Doğan İnal ile yargı mensupları Hayri Kaynar ve Bekir Altun'un davaları yönlendirmek için yaptıkları toplantılara ait ses kayıtları ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

İnal, Kaynar ve Altun'un yanı sıra TEFAL şirketi CEO'su Emmanuel Serot Almerasi, eski yönetici Mustafa Kılıç, şirket avukatı Koray Söğüt hakkında da "Adil Yargılamayı Etkileme, Mahkemeleri Yanıltma, Yargıda İnfial, Görevi Kötüye Kullanma, Tehdit" iddialarıyla şikayette bulunuldu.

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın, "Cendere" adlı kitaplarında anlatılan olayda, Fransız şirketi TEFAL’in, bir yerli firma ile arasındaki 20 milyon TL'lik alacak davasında lehlerine karar verilmesi için İnal ve yargı mensuplarından yardım istedikleri anlatılıyordu.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Mustafa Doğan İnal; gazeteciler Terkoğlu, Pehlivan, haberin yayımlandığı Cumhuriyet gazetesi ve iddiayı dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak 100'er bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

İnal suç duyurusunda iddiaları reddederek, "Sözde bir takım ses kayıtları, ortam dinlemeleri, usulsüz elde edilen deliller gibi FETÖ yöntemleriyle ve bu yöntemleri benimseyerek itibar suikastında bulunulduğunu" öne sürdü.

Ses kaydı yapılan görüşmeyi reddetmeyen İnal, TEFAL'le ilgili "dava süreçlerinin uzamasının mağduriyet yarattığını" ve şirket lehine ilk derece mahkemesinde çıkan lehte kararın İstinaf Mahkemesindeki incelemesinin hızlandırılması için devreye girdiğini söyledi.

İddiasına göre İnal, Fransız Büyükelçisinin ricası ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından konunun kendisine iletildiğini ve istinaf incelemesinin gecikmeksizin yapılması talebinde bulunulması üzerine "bir mağduriyet oluşmaması için" devreye girmişti.

Suçlamaları kabul etmeyen, avukatlık/danışmanlık karşılığı TEFAL'den önerilen ücretleri reddettiğini belirten İnal söz konusu uyuşmazlık ile ilgili en küçük bir rolü, görevi ve faaliyeti bulunmadığını, mahkeme kararlarının bozulması/bozdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Ancak, TEFAL'in eski yöneticisi Mustafa Kılıç'a, "Ya şu işi hallet yani. Arkada bişey yapacaksan yap. Ama hani yüzüne böyle direk yuhhhh! Ya çok tedirgin edici, karşı tarafta olmak istemem abi" dedirten ne idi? diye sorup söz konusu ses kayıtlarına bakalım.

Konuşmalarda "en ufak bir ahlak ve hukuk dışı bir cümle kullanmamıştır" diyen Mustafa Doğan İnal’ın, Yargıtay’daki dosyaların halli için TEFAL yöneticisi ve avukatını bir Yargıtay üyesine yönlendireceğini söylemesi ahlak ve hukuk sınırları içinde midir?

Kararları belki aleyhlerine çıkacak olan dosyaların numaraların üst düzey hâkimlere verilerek “hızlı ve etkiye açık kararlar” talep edilmesi yargıya açıkça müdahale değil mi?

Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başkanı sıfatıyla Hayri Kaynar'ın bir davanın taraflarına, "20 ile ilgili bir talebiniz var mı böyle? Hilmi beye söylerim" demesini yargı bağımsızlığıyla mı açıklamalıyız?

"Daraldığınız yerde biz tekrar müdahale ederiz" diyen de "Ses kaydı yapıldığı iddia edilen olayda en küçük bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır" diyen de Mustafa Doğan İnal.

TEFAL'den önerilen ücretleri reddettiğini söyleyen de Mustafa Doğan İnal, "Avukat Mustafa'ya 100.000 TL o kalanı kısmı halleder" diyen şakacı da Mustafa Doğan İnal.

"En ufak bir ahlak ve hukuk dışı bir cümle kullanmayan", "Mahkeme kararlarının bozulması/bozdurulmasının söz konusu olmadığını" söyleyen de "Ben şey yapıcam. Siz 22’dekini halledin. 20’yle ilgili sorun çıkmaması için onu da ben yukarıdan arattırıcam" diyen de Mustafa Doğan İnal.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar görev, yetki ve sorumluluğunu Anayasa ve yasalardan mı yoksa başkanı olduğu mahkemede davası olan ve sevdiğini söylediği TEFAL'in "Problem istemiyorum" talimatı veren yöneticisinden mi alıyor?

Alacaklı firmanın avukatı olan Merve Anlaş’ın iddiasına göre konuşma kayıtlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağının öğrenilmesinden sonra, “İstedikleri yere gitsin kaydı versinler, yargıda işler böyle dönüyor” diye haber gönderdiniz mi Mustafa Doğan İnal?

TEFAL’in avukatı Koray Söğüt’ün, “Şikayet dilekçesini verdiği anda FETÖ’den içeri alınacak. O yüzden vermesin, bu işin arkasında devlet var” diyerek Avukat Merve Anlaş’ı tehdit edebilmesinin “yargıda işlerin böyle dönmesi” ile ilgisi var mı?

Meslektaşını “Merve Anlaş FETÖ’den içeri alınacak” diye tehdit eden avukatla, konuyla ilgili Twitter adresinizden paylaştığınız iletide ve Sabah'taki haberde, “Kayıtlar FETÖ taktikleriyle elde edildi” demeniz arasındaki benzerlikten kuşkulanmalı mıyız?

Ses kayıtlarında alacaklı şirketin avukatı ile ilgili, “Mustafa Büyükbaş’ı biz şey yapacağız inşallah! Mesleki kariyerine katkı sağlayacağız” derken yapacağınız katkı da FETÖ’den tutuklattırmak mı olacak?