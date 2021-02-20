Erdoğan'ın danışmanından HDP açıklaması: Anayasal koşullar oluşursa kapatma kararı verilir

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara dair Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"Bugün kapatma meselesinin tartışılması bir demokratik siyasi partinin anti demokratik olur tartışması değildir" iddiasında bulunan Uçum, "Bir partinin demokratik siyaset içerisinde kalması gerektiği halde o zorunluluk altında olduğu halde bir türlü terör vesayeti ile alakalı tutumunu net ortaya koyamaması tartışmasıdır. Böyle olduğu zamanda bu kapatma meselesi demokrasi alanının konusu olmaktan çıkar. Bu tamamen bir hukuk meselesine dönüşür. Türkiye terör vesayeti altında siyaset yapılmasına hele meclis çatısı altında yapılmasına artık daha fazla katlanamaz" ifadesini kullandı.

Anayasal koşulların oluşması durumunda kapatma kararı verileceğini söyleyen Uçum, "Anayasa Mahkemesi kararı verecek. Tutum dikte edemem. Emin olun o karar herkesin kabul etmesi gereken bir karar olacaktır" dedi.