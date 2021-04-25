Erdoğan'ın danışmanı hızını alamadı, ABD'ye savaş ilan etti

Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşananları "Ermeni soykırımı" diye nitelemesine tepki gösterdiği mesajında "ABD hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır" dedi.

Oğan "ikiyüzlü ilişkidense açıktan savaş iyidir" diyen Oğan, "TC devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oğan, Twitter hesabından "Batı hiçbir zaman Türkiye nin dostu olmamıştır.Abd de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır.Şaşıracak kaygılanacak birşey yok.Örtülü savaştan,ikiyüzlü ilişkiden se açıktan savaş iyidir.TC devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir" diye yazdı.

Biden ile Erdoğan'ın önceki günkü telefon görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Liderler, karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı" denilmişti.