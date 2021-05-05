Erdoğan'ın bir vakfı daha ortaya çıktı: 'İş yapmak isteyenler önce bu vakfa para veriyor'

İBB'deki AKP yönetimi döneminde vakıflara tahsis edilen araç sayılarına ilişkin İBB tarafından yapılan açıklamada, Okçular Vakfı, TÜGVA gibi doğrudan AKP'lilerin yönetiminde olduğu vakıflar da yer almış, uzun yıllardır bu vakıflara aktarılan paralar dolayısıyla bu araç tahsisleri haberi fazla öne çıkmamıştı.

Ancak listede yer alan vakıflardan biri dikkat çekti: Sıcak Yuva Vakfı.

Daha önce adı kamuoyunda çok fazla duyulmayan bu vakfın resmi sitesine baktığımızda vakfın kurucusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu görülüyor.

Yani İBB'nin 6 araç tahsisi yaptığı bu vakıf da, diğer vakıflar gibi doğrudan AKP'ye ait.

Vakfın kurucusu Erdoğan'ın vakfın resmi sitesinde yer alan mesajı...

Erdoğan'la sınırlı değil

İBB'nin araç tahsisi yaptığı vakfın kurucusunun Erdoğan olmasının yanı sıra yönetiminde yer alan diğer isimler de hayli dikkat çekici.

Vakfın mütevelli heyetinde eski İstanbul Üniversitesi rektörü olan AKP'li Yunus Söylet bulunuyor.

Yine vakfın yönetiminde yer alan bir diğer isim "Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor" diyen patron Ethem Sancak.

Vakfın bir diğer mütevelli heyeti üyesi ise AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal.

Vakfın para kaynağına ilişkin dikkat çeken sorular

Haber Alternatif'den Celal Eren Çelik, söz konusu vakfa ilişkin bir yazı kaleme alarak vakfın para kaynaklarına ilişkin çeşitli sorular yöneltti.

"Vatandaşlarımız vergisini ödüyor, SICAK YUVA VAKFI 'Sıcak sıcak' keyfine bakıyor…" diyen Çelik, "Tabii bu vakıfta durum aslında 6 makam aracı olayı değil sadece… Sağlık sektöründen, inşaat sektörüne kadar büyük bir rant ağının merkezinde bu vakfın olduğuna dair ciddi sorular bulunmakta ve bu sorular cevap bekliyor…" ifadesini kullandı.

Çelik, "Vakıf Gureba Hastanesi-Bezmialem Üniversitesi ve MEDİCAL PARK HASTANELERİ arasındaki trafik ve bu 3 kurumun sahipleri ile yöneticilerinin yolunun bu vakıfta kesişmesi tamamen tesadüf müdür?" diye sorarken, daha önce CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın dile getirdiği "Başakşehir bölgesinde iş yapmak isteyen firmalar bu SICAK YUVA VAKFI’na bağış yapmak durumunda kalıyorlar mı?" sorusunu hatırlattı.

Çelik'in vakfa ilişkin gündeme getirdiği diğer iki soru ise şöyle:

"17 senelik mazisi olan bir vakfın sadece 2 proje faaliyetinin olması normal midir? SICAK YUVA VAKFI bugüne dek hangi hizmet ve faaliyetlerde bulunmuştur? Bulunmamışsa bunca önemli isim neden bu vakfın yönetiminde bir araya gelmiş,İBB bu vakfa neden araç tahsis etmiştir?

Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı’nın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğun bu vakfa başka bazı “Özel” imtiyazlar, ayrıcalıklar sağlanmış, çeşitli imkanlar yaratılmış mıdır?"