Erdoğan'ın bindiği sürücüsüz otobüsün hikayesi: Kim, kime, ne sattı?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısına sürücüsüz otobüs Karsan Otonom Atak Electric ile gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar' dedi."

1 Şubat 2021 tarihli bu haberin ardından Karsan'ın ortaklık yapısında bir değişiklik oldu. Aslında yine bir değişiklik oldu demek daha uygun olur. Lüksemburg merkezli Silcolux Investment Karsan'ın büyük ortağı Kıraça Holding'de yüzde 45 hisse sahibiyken, SBK Holding tarafından satın alınmıştı. Şimdi SBK Holding Silcolux'deki hisselerini satmadı ama Silcolux Kıraça Holding'deki hisselerini İnan Kıraç'a sattı. Bu gelişli gidişli hareketleri ilginç kılan ise SBK Holding'in "kara para aklama" iddialarında adının geçmesi ve şimdi sahip olduklarını elden çıkarmakta olan sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın, bir dönem Erdoğan'ın burnunun dibinden ayrılmazken şimdi bu nedenle "kaçak" olması.

Hikayeyi başa sarıyoruz

"İstanbul merkezli SBK Holding, Lüksemburg merkezli Silcolux Investment’i 82 milyon dolara satın aldığını bildirdi. Silcolux, yatırımları arasında Karsan Otomotiv’in de yer aldığı Kıraça Holding’in %45 hissesine sahip."

Yukarıdaki haber notu 29 Eylül 2020 tarihli.

Yani Erdoğan'ın 1 Şubat'ta bindiği aracın ortakları arasında SBK Holding de bulunuyordu.

Peki, kim bu SPK Holding'in sahibi?

SBK Holding ve Erdoğan

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz.

Bir dönem Erdoğan'a yakın patronlar arasında yer alan Korkmaz'ın Erdoğan ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı da bulunuyor. Hatta bu fotoğrafların "erişim engellenmesine" konu olduğu iddiası dahi bulunuyor.

Aynı Korkmaz hakkında 29 Eylül 2020 tarihinde çıkan bu satın alma haberinden sadece bir ay sonra, mal varlıklarına el konulması, yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Gerekçe ise kara para aklama.

Akladığı iddia edilen paranın miktarı tam 132 milyon dolar.

Yani Korkmaz, Karsan'a ortak olduktan bir ay sonra kara para aklama ve mal varlıklarına el koyma haberiyle gündem oldu.

Ne olmuştu? ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı. 2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de ABD'li savcılarla paylaşmıştı. Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

Karsan ortaklığı bu parayla mı sağlandı?

Tam da burada "SBK Holding, Lüksemburg merkezli Silcolux Investment’i 82 milyon dolara satın aldığını bildirdi. Silcolux, yatırımları arasında Karsan Otomotiv’in de yer aldığı Kıraça Holding’in %45 hissesine sahip" haberine geri dönüyoruz.

Korkmaz, ABD'den gelen bu parayla Karsan'a ortak oluyordu, Erdoğan'ın 1 Şubat'ta övdüğüyle bahsettiği şirkete.

Korkmaz'a ne oldu?

Hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alınan Korkmaz hakkındaki bu tedbir kararları uzun ömürlü olmadı.

Ancak söz konusu tedbir kararlarının kaldırılmasından iki ay sonra Korkmaz hakkında "kara para aklama" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Ancak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Korkmaz, çoktan ülkeyi terk etmişti.

Üstelik dikkat çekici şekilde mal varlığına konan tedbirin kaldırılması sonrası ilk iş olarak ortak olduğu şirketleri satmaya başlayacaktı Korkmaz.

İlk iş olarak Biofarma İlaç için İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz'da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satış için masaya oturdu ve Aralık ayında şirketi sattı.

Dün ortaya çıkan bilgiye göre Korkmaz, satış işlemlerine Karsan'ı da eklemişti.

Karsan satışı: Kıraç hamlesi

Erdoğan'ın Saray'da binip tanıtımını yaptığı araca bir kez daha dönelim.

O günkü etkinlikte "Patron biliyor bu işi" diyordu Erdoğan, Karsan'ın sahibi İnan Kıraç'ı işaret ederek.

Şimdi Kıraç ile Korkmaz ve Kıraç'ın avukatı Mustafa Levent Göktaş bir satış haberine "ortak" olarak konu oldu.

Dün Karsan tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın dolaylı ortaklarından olan Silcolux'ün hisseleri, Kıraça Holding vasıtasıyla Mustafa Levent Göktaş'a geçti.

İşte o açıklama:

"1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinde dolaylı olarak payların %28,56’sına Silcolux S.A. sahiptir. 2. Silcolux S.A. paylarının tamamının 28 Ocak 2021 tarihinde İnan Kıraç hesabına Avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından imzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca Avukat Mustafa Levent Göktaş’a devrolmuştur. 3. Bu bağlamda, a. Kıraça Holding A.Ş. sermayesinde, Silcolux S.A. ve Silcolux Investments S.A. vasıtasıyla dolaylı olarak payların %45’ine, b. Şirket sermayesinde, Kıraça Holding A.Ş. vasıtasıyla dolaylı olarak payların %28,56’sına Mustafa Levent Göktaş sahip olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir."

Bu haberlere konu olan Korkmaz, şu an Türkiye'de hakkında kara para aklama iddialarıyla gözaltı kararı olan birisi ve söz konusu mal varlıklarına ilişkin hiçbir işlem de yapılmıyor...