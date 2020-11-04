Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut da koronavirüse yakalandı.

Odatv'nin haberine göre Yiğit Bulut’un Covid-19 testi pozitif çıktı. 

Bulut'un tedavi altında olduğu öğrenildi.

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