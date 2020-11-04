Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut da koronavirüse yakalandı.
Odatv'nin haberine göre Yiğit Bulut’un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Bulut'un tedavi altında olduğu öğrenildi.
Fatih Yaşlı
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, koronavirüse yakalandı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut da koronavirüse yakalandı.
Odatv'nin haberine göre Yiğit Bulut’un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Bulut'un tedavi altında olduğu öğrenildi.