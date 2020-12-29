Erdoğan'ın avukatlarının savunduğu patron işçileri böyle çalıştırıyor!

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Sembol İnşaat tarafından Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan "Rixos Hotel" inşaatında çalışan işçiler için hiçbir salgın önlemi alınmıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı tarafından paylaşılan görüntüler, işçilerin yemekhaneye maskesiz ve mesafesiz bir şekilde girmek zorunda kaldığını gösteriyor.

📢 Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Sembol İnşaat tarafından Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan @RixosHotels inşaatında çalışan işçilere hiçbir #COVID19 önlemi alınmıyor.



🔴İşçiler yemekhaneye maskesiz ve mesafesiz bir şekilde girmek zorunda kalıyor.#İnşaat #Şantiye pic.twitter.com/3xV55akN1O — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 29, 2020

Tamince kimdir?

Bir dönem Cemaat'in en zengin isimlerinden biri olan Fettah Tamince, 'FETÖ' davalarının tamamından beraat ederken, savunmasını Erdoğan'ın avukatları üstlenmişti. O avukatlar, Tamince'nin KHK ile kapatılıp KHK ile açılan kurumlarında şimdilerde Tamince ile birlikte yöneticilik yapıyor.