Erdoğan'ın avukatlarının savunduğu patron işçileri böyle çalıştırıyor!

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Sembol İnşaat tarafından Kazakistan'da yapılan otel inşaatında, işçiler oldukça kötü koşullarda çalıştırılıyor.

Haber Merkezi

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Sembol İnşaat tarafından Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan "Rixos Hotel" inşaatında çalışan işçiler için hiçbir salgın önlemi alınmıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı tarafından paylaşılan görüntüler, işçilerin yemekhaneye maskesiz ve mesafesiz bir şekilde girmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Tamince kimdir?

Bir dönem Cemaat'in en zengin isimlerinden biri olan Fettah Tamince, 'FETÖ' davalarının tamamından beraat ederken, savunmasını Erdoğan'ın avukatları üstlenmişti. O avukatlar, Tamince'nin KHK ile kapatılıp KHK ile açılan kurumlarında şimdilerde Tamince ile birlikte yöneticilik yapıyor.

 