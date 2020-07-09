Erdoğan'ın avukatından Soylu'ya atama mesajı: Kırıp dökmeyin

Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerini eleştirdi.
İnal sosyal medya hesabından, ''17/25 Aralığın ilk günleri, her şey karmakarışık... FETÖ'cüler her şeyi geri getirilemez şekilde silmişler. İstanbul Bilişim Şube Müdürü F.O.K, uzun uğraşlar sonucu FETÖ'cülerin ”dönemin başbakanı”yazan fezlekesini buldu. Hep gayretli çalıştı, ödül olarak! Bugün Diyarbakır'a gönderilmiş'' ifadelerini kullandı.
İnal, ''Birçok kişide aynı şekilde sanki bir hükümet değişikliği olmuş gibi doğuya gönderilmiş. Ben vefa duygumun gereği ve o günleri birlikte yaşadığım bu insanların emeklerine saygı için hakkı söyleyeceğim. Lütfen zor zamanda dimdik mücadele eden insanları kırıp dökmeyin'' paylaşımında bulundu.
İnal'ın paylaşımları şöyle:
17/25 Aralığın ilk günleri,herşey karmakarışık...— Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) July 9, 2020
Fetöcüler herşeyi geri getirilemez şekilde silmişler
İstanbul bilişim şube müdürü F.O.K uzun uğraşlar sonucu fetöcülerin ”dönemin başbakanı”yazan fezlekesini buldu.
Hep gayretli çalıştı,ödül olarak!bugün diyarbakıra gönderilmiş..
Birçok kişide aynı şekilde sanki bir hükümet değişikliği olmuş gibi doğuya gönderilmiş.— Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) July 9, 2020
Ben vefa duygumun gereği ve o günleri birlikte yaşadığım bu insanların emeklerine saygı için hakkı söyleyeceğim.
Lütfen zor zamanda dimdik mücadele eden insanları kırıp dökmeyin...
627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapılmıştı
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandığını açıklamıştı.