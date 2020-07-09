Erdoğan'ın avukatından Soylu'ya atama mesajı: Kırıp dökmeyin

Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerini eleştirdi.

İnal sosyal medya hesabından, ''17/25 Aralığın ilk günleri, her şey karmakarışık... FETÖ'cüler her şeyi geri getirilemez şekilde silmişler. İstanbul Bilişim Şube Müdürü F.O.K, uzun uğraşlar sonucu FETÖ'cülerin ”dönemin başbakanı”yazan fezlekesini buldu. Hep gayretli çalıştı, ödül olarak! Bugün Diyarbakır'a gönderilmiş'' ifadelerini kullandı.

İnal, ''Birçok kişide aynı şekilde sanki bir hükümet değişikliği olmuş gibi doğuya gönderilmiş. Ben vefa duygumun gereği ve o günleri birlikte yaşadığım bu insanların emeklerine saygı için hakkı söyleyeceğim. Lütfen zor zamanda dimdik mücadele eden insanları kırıp dökmeyin'' paylaşımında bulundu.

İnal'ın paylaşımları şöyle:

17/25 Aralığın ilk günleri,herşey karmakarışık...

Fetöcüler herşeyi geri getirilemez şekilde silmişler

İstanbul bilişim şube müdürü F.O.K uzun uğraşlar sonucu fetöcülerin ”dönemin başbakanı”yazan fezlekesini buldu.

Hep gayretli çalıştı,ödül olarak!bugün diyarbakıra gönderilmiş.. — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) July 9, 2020

Birçok kişide aynı şekilde sanki bir hükümet değişikliği olmuş gibi doğuya gönderilmiş.

Ben vefa duygumun gereği ve o günleri birlikte yaşadığım bu insanların emeklerine saygı için hakkı söyleyeceğim.

Lütfen zor zamanda dimdik mücadele eden insanları kırıp dökmeyin... — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) July 9, 2020

627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapılmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandığını açıklamıştı.