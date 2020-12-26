'Erdoğan'ın avukatına ödenen vekalet ücreti 38 milyon 980 bin lirayı buldu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden bir yurttaş hakkında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davada yurttaşa 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ANKA'nın haberine göre sanık avukatı dosyada dikkat çekici bir detay yakaladı. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel dosyaya vekaletini sunmamıştı. Sanık avukatının iddiasına göre vekaletini dosyaya sunmayan Özel’e 4 bin 80 lira vekalet ücreti ödendi.

'Dosyada vekâletnamesi olmayan avukata ücret ödendi'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Başarır önergesinde, avukat Özel’in, Erdoğan’ın dosyalarından aldığı parayla ilgili de ortalama bir hesap yaparak, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde toplam 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Bugün bir davada avukatlara ödenen vekâlet ücreti 4 bin 80 lira. Basit bir matematik hesabıyla toplam 38 milyon 980 bin 320 lira vekâlet ücreti eder. Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir? Dosyada vekâletnamesi olmayan avukata vekâlet ücreti mi ödenir?"

Erdoğan’a "hakaret" suçlamasıyla yalnızca 2019 yılında 3 bin 831 kişi ceza almıştı. Hakkında karar alınanların sadece yüzde 16'sı için beraat çıkan bu davalarda yaklaşık 2,725 liralık vekalet ücretini de Erdoğan'ın vekillerine davayı kaybeden yurttaşlar ödüyor.