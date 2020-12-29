Erdoğan'ın avukatı Özel: Avukatlık ücreti tahsilatımız 1 milyon 108 bin liradır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "vekalet ücreti" ile ilgili açıklamalarının "iftira ve yalan" olduğunu söyledi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vekaletnamesini aldığımız 2011 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız adına yüzlerce hakaret dosyasına katıldık. İlk günden bugüne kadar kazandığımız hakaret ve tazminat dosyalarından lehimize takdir edilen avukatlık ücretinin tahsili için 28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açtığımız icra takibi sayısı toplam 592 dosyadır. Bu durum UYAP kayıtlarında sabittir. 592 icra dosyasından toplam 285'i tahsil edilmiş ve kapatılmıştır. Bu dosyalardan bugüne kadar yaptığımız avukatlık ücreti tahsilatımız olan rakam 1 milyon 108 bin TL'dir. İcra işlemi açık olan 307 dosyadan da herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız adına kazandığımız davalarda lehimize takdir edilen avukatlık ücretlerinin tahsili için icra ve haciz işlemi yapmamak prensibimizdir."

Özel, CHP'li milletvekilinin "Erdoğan adına vekalet sunmadığı bir dosyada adına vekalet ücretinin takdir edildiği" sözlerine ilişkin ise "usuli eksiklik fiziki evrakın dava dosyasına sunulmasıyla tamamlanmıştır" dedi.

Özel, yasal yollara başvuracaklarını da belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın hakaret gerekçesiyle yurttaşlara açtığı davalar sayesinde, avukatı Ahmet Özel’e ödenen vekalet ücretinin 38 milyon 980 bin lirayı bulduğunu duyurmuştu.