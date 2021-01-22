Erdoğan'ın avukatı 'hesabı sorulacak' dedi, onlarca habere sansür getirtti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde toplam 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Bugün bir davada avukatlara ödenen vekâlet ücreti 4 bin 80 lira. Basit bir matematik hesabıyla toplam 38 milyon 980 bin 320 lira vekâlet ücreti eder. Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir?" demiş, Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'i işaret etmişti.

'285 dosyadan 1 milyon 108 bin tahsil ettim, hesabı sorulacak...'

Bu açıklama sonrası yapılan haberlerin ardından konuşan Avukat Özel ise 38 milyon değil, 1 milyon 108 bin lira tahsil ettiğini, bunun da 285 dosya üzerinden alınan ücret olduğunu belirtip "İlk günden bugüne kadar kazandığımız hakaret ve tazminat dosyalarından lehimize takdir edilen avukatlık ücretinin tahsili için 28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açtığımız icra takibi sayısı toplam 592 dosyadır. Bu durum UYAP kayıtlarında sabittir. 592 icra dosyasından toplam 285'i tahsil edilmiş ve kapatılmıştır. Bu dosyalardan bugüne kadar yaptığımız avukatlık ücreti tahsilatımız olan rakam 1 milyon 108 bin TL'dir. İcra işlemi açık olan 307 dosyadan da herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır" ifadesini kullanmıştı.

Ortada 9 bin 554 kişinin mahkumiyeti varken, Özel'in sonuçlandığını belirttiği 592 dosya ve bunların da 285'inden tahsilat yapıldığı sözleri dikkat çekmişti.

Özel, sadece bu ifadeyle yetinmemiş, "bu iftiraların hesabının sorulacağını" söylemişti.

Mahkeme kararı: Erdoğan'ın avukatı ne diyorsa o...

Özel'in "hesap sorulacak" sözlerinden haftalar sonra, bir milletvekilinin açıklamaları üzerine yapılan onlarca habere erişim engeli getirildi.

Sansür kararı talebi Erdoğan'ın avukatı Özel'den gelirken, mahkeme, Özel'in açıklamasını "mutlak doğru" kabul etti, "başvuranın kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama ile hakkındaki iddiaların gerçeğin yansıtmadığını beyan etmesine rağmen hakkındaki iddialara konu haber ve paylaşımların internet ortamında halen dolaşımda olmasının 'düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' ile 'basın özgürlüğü' kapsamında değerlendirilemeyeceği" kararıyla aralarında soL'da yer alan haberin de bulunduğu onlarca habere sansür getirdi.