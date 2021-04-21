Erdoğan'ın atadığı üç bakan Meclis'te yemin etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan üç yeni bakan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu. Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

Muş'un vekilliği sona erdi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, ayrı ayrı kürsüye gelerek yemin etti.

İki bakan görevden almıştı

Erdoğan dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Ruhsar Pekcan'ı görevden alarak Ticaret Bakanı olarak Mehmet Muş'u atamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u görevden alarak bu bakanlığı ikiye ayıran Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Bilgin'i atamıştı.