Erdoğan'ın arkadaşından AKP'li belediyeye haciz

‘500 bin liralık rüşvet’ iddiasının olduğu Antalya Serik Belediyesi’nde sular durulmuyor. En son belediyenin 5 adet taşınmazına icra geldi. İcra ile ilgili Serik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı ve oğlunun nikah şahitliğini yaptığı Nuri Albayrak’ın şirketi Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin Belediye’nin 5 adet taşınmazını icra yoluyla satışa çıkarıldığı toplantıda ortaya çıktı. Belediyenin şirkete 70 milyon lira borcu olduğu belirtiliyor.

Şirket icra ile ilgili Belediye Meclis üyelerine bilgilendirme notu gönderdi. Şirket, Serik Belediyesi eski Başkanı Ramazan Çalık dönemini kapsayan 2016-2019 yılları arasında sözleşme imzalandığını ve araç ve iş makinası kiralama, katı atık yönetimi, park ve bahçe hizmetleri konularında çok sayıda hizmet verildiğini ancak ödeme yapılmadığını açıkladı:

“Şirketimiz belirtilen ve belediyenize sunulan hizmetlerin ifası sırasında ve sonrasında ne yazık ki bir takım profesyonellik dışı, belediye idareciliği zihniyetinden uzak tutum ve davranışlar ile karşı karşıya kalmıştır. Belediyeniz nezdindeki ilk faturamız Ocak 2016 döneminde tanzim edilmiş olup, geçen sürede alacağımız sürekli artmış, faturalarımız muntazam olarak ödenmemiştir.”

‘5 dakika bile görüşemedik'

Yeni Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın sözleşmeyi iptal ettiğini hatırlatan şirket, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Aputkan ile görüşmek istediklerini ancak bir türlü randevu verilmediğini belirterek, “Bugüne kadar şirket yetkililerimiz ile belediye başkanı arasında sadece 5 dakika görüşme sağlanmış olup, bu görüşmede de ne yazık ki şirketimize karşı sebebi dahi anlaşılamayan, bulunduğu makama yakışmayan, hoş olmayan davranışlar sergilenmiştir” dedi.

‘Bakanın soy ismi sayesinde iş yapılıyor'

ANKA'nın haberine göre, şirket, Yeni Başkan Aputkan’nı kendileriyle uzlaşmak yerine ‘talihsiz açıklamalar’ yaptığını belirterek, Aputkan’ın kendilerine yönelik sözlerini şöyle sıraladı:

“(Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) Bir bakanın soy isimlerinin benzerliği sebebiyle bu iş ve işlemlerin şirketimizce yürütülebildiğini, Serik Belediyesi çalışanlarına tehdit ile, evrakların zorla imzalatıldığını, şirketimizce ‘sözde’ işler yapıldığı gibi tahrik edici beyan ve ithamlarda bulunulmuştur.”

Rüşvet hatırlatması yaptı

Belediye’nin Hukuk İşleri Müdürü’nün 5 adet taşınmazın satılması halinde kendilerini çeşitli vasıtalarla “usulsüzlükle” suçlayacağı yönünde ifadeler kullandığını kaydeden şirket, “Hukuk işleri müdürünün bu tür meşru olmayan taleplere yabancı olmadığı, sicilinde rüşvet haberlerinin medyada yer aldığını üzülerek görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanını istifaya davet etti

Şirket açıklamasının sonunda Belediye Başkanı Aputkan’ın istifaya davet ederek, şunları belirtti:

“Belediye başkanı iddia ettiği gibi Serik halkına hizmet için makamında bulunuyorsa, Serik halkının yararını kendi yararından önde tutuyorsa, şirketimize karşı sergilemiş olduğu hasmane tutumları nedeniyle özür dilemesi ve istifa etmesi halinde satış talebimizden vazgeçeceğimizi, yeni başkan ile belediyeniz ve Serik halkının menfaatleri göz önünde bulundurularak ödeme görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar haciz işlemlerine devam etmeyeceğimizi meclis üyelerine bildiririz.”

Şirket Nuri Albayrak’ın Yönetim Kurulu üyesi olduğu Albayrak Holdinge bağlı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde Nuri Albayrak’ın kardeşleri Kazım,Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammed Albayrak üzerine görünüyor.