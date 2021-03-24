Erdoğan'ın 'araç tasarrufu': Uzay Ajansı bir VIP minibüs ve 4 araç kiralıyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Uzay Ajansı’nın 1’i VIP minibüs olmak üzere 5 araç kiralayacak olmasını eleştirdi.

Kamudaki araç kısıtlaması açıklamasının bir yalandan ibaret olduğunu belirten Başarır, "AKP Genel Başkanı, 12 Mart’ta açıklamış olduğu ‘Ekonomi Reform Paketi’ ile birlikte kamuda araç satın alınması ve kiralanmasına sınırlamalar getirileceğini açıklamış ve bu konuda ciddi bir şekilde tasarrufa gidileceğini dile getirmişti. Fakat, görüyoruz ki Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında biri VIP araç olmak üzere, yakıt masraflarını da Türkiye Uzay Ajansı’nın karşılayacağı 5 araç ve 2 şoför hizmet alımı yapacak. Kamuda kullanılan araç sayısı 125 bin" dedi.

Araçların özellikleri ‘uzay mekiği’ gibi

Türkiye Uzay Ajansı’nın açmış olduğu ihalede, araçların özelliklerinin uzay mekiğini aratmadığını ifade eden Başarır şöyle konuştu:

"AKP iktidarının belki de 19 yılda vazgeçemediği yegâne şeylerden birisi de halkımızın vergileriyle kullanmış olduğu kamu araçları. AKP iktidarına göre, ‘Uzay Araştırması’ yapmak için en gerekli şey, VIP araçlar. 2021 yılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçesi 5 milyon dolar civarında. Diğer ülkelere baktığımızda ise, 300 milyon dolar ile 19.5 milyar dolar arasında değişiyor. Çünkü, diğer ülkelerin amacı belli; uzayda yeni bir yaşam ve teknolojik gelişme. Fakat kendi ülkemize baktığımızda ise esas amaç birilerinin konforlu bir şekilde yaşam sürmesi. Aracın renginden, şanzımanının nasıl olacağına; klimasının özelliklerinden, bilgi ekranının nasıl olacağına kadar her şey ince eleyip sık dokunmuş ama aynı hassasiyet uzayla ilgili kavramlar ve malzemeler için ne yazık ki geçerli değil. Bu da iktidarın, uzaya çıkma konusundaki samimiyetini gözler önüne sermektedir."