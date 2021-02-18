Erdoğan'ın açıkladığı 'kademeli normalleşme'den ilk ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

"Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor" diyen Kayıpmaz, "İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalmaya göre kentler 4'e ayrılacak" ifadesini kullandı.

İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılmasının söz konusu olacağını belirten Kayıpmaz, "İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem" dedi.

Restoranların eskisi gibi hizmet vermeyebileceğini dile getiren Kayıpmaz, şöyle devam etti:

HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler.

Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek.

Restoren ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir.