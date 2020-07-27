Erdoğan'ın 12 numaralı Başakşehir forması emekli edildi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de bu sezon ilk şampiyonluğunu yaşayan Medipol Başakşehir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te Fatih Terim Stadyumu'nun açılışında oynanan gösteri maçında giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında üzerinde "12 numara Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bir Başakşehir formasının bulunduğu flama açıldı.

Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formayı emekli edeceklerini açıklayan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "2014 yılında kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu stadımızın açılışı yaparken muhteşem bir açılış gösterisi yapmıştık. Tarih 26 Temmuz'du. Her yıl ligler Mayıs'ta biter, bu yıl pandemiden dolayı Temmuz'a sarktı. Bu stadın açılış gününde bu kez şampiyonluk kutluyoruz. O gün burayı onurlandıran kurucumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına geçirdiği formayı huzurlarınıza açıyorum. Şampiyon Başakşehir'in 12 numaralı formasını emekli ediyoruz" dedi.

Başakşehirli hiçbir futbolcu artık 12 numarayı giyemeyecek.

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