Erdoğan'ı eleştirdiği için bıçaklı saldırıya uğramıştı: 'Ne susarım ne korkarım' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayan Boksör Ünsal Arık, yine tehdit mesajı aldığını açıkladı.

"Ne susarım ne korkarım ne de bir adım geri atarım. Ama tehditler gerçekten büyük ve gittikçe daha tehlikeli hale geliyor" diyen Arık, "Çare bulamazsam ortalıkta görünmesem veya susarsam korktuğumdan değil etrafımdaki insanları koruduğum için!" ifadesini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin faaliyetlerini eleştirdiği için tehdit edilen, arabasının camına kurşun bırakılan, aracının lastikleri kesilen Arık, Erdoğan'ı eleştirdiği mesajlar sonrasındaysa bıçaklı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

Erdoğan, Arık hakkında şarkı yaparak kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Arık, “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkarak gündem olmuştu.