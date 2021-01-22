Erdoğan'dan 'yüksek faiz' açıklaması: Bize ne oluyor da 20'lerin üzerine çıkıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrasında yaptığı konuşmada "Kesinlikle yüksek faize karşıyım" dedi.

TÜGİK heyetine "Bu konuda sizlerin mesajları önem arz ediyor. Siz şu anda yatırımcı konumundasınız. Siz bu yatırımları düşük faizli kredi imkanına sahip olursanız yapabileceksiniz" diyen Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

'Bizim arkadaşlar da bana kızıyor'

"Dünyada şu anda eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. Buyrun Japonya'ya bakın, eksi faiz. İsrail kendi içinde eksi faiz. Avrupa'ya gelin 1 civarında. Bize ne oluyor da 20'lerin üzerine çıkıyoruz. Bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum. Ama kusura bakmasınlar ama ben bu ülkenin Başkanı, Cumhurbaşkanı isem bunu anlatmaya devam edeceğim. Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum."

'Bu konuda reel sektördekilerin kârı bizim için önemli'

"Üzerimizdeki büyük faiz yükünden önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum" diyen Erdoğan, "Bankalar şu kadar kâr ettim diye övünüyor. Bu konuda reel sektördekilerin kârı bizim için önemli. Reel sektör başarıyı elde edemiyorsa demek ki iyi yolda değiliz" diye konuştu.

Erdoğan "Yurtdışındaki yatırımcıların Türk varlıklarında yatırımları arttırdığına şahit oluyoruz. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir" dedi.

'Salgın iş dünyamızın önüne fırsat pencereleri de açıyor'

"Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor" diyen Erdoğan ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketini yakında açıklayacaklarını kaydetti.

'Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme çalışmaları sürüyor'

İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı "Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli ticaret anlaşması" diye niteleyen Erdoğan, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.