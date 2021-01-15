Erdoğan'dan 'yüksek faiz' açıklaması: Arkadaşlar beni dinler dinlemez, ben bunlara karşıyım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada 'Arkadaşlar beni dinlerler dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi dünya inşallah salgın sonrasında da Türkiye'nin başarılarını konuşacak.

- Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor.

- Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz.

- Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken, ihracata, inovasyona, Ar-Ge'ye önem veren şirketler süreci daha rahat atlattı.

- Salgın beraberinde zorluklar getirse de yeni fırsat pencereleri de açıyor. Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar.

- Türkiye'nin küresel ihracattaki payı ilk defa yüzde 1'i geçti. 2020'nin son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir.

- Sizlere verdiğimiz sözü tutarak yeşil pasaport uygulamasından 17.514 iş insanımız faydalandı. Hep ihracatçılarımızın yanında yer aldık. Destek ödemesinde hedefimiz 4,1 milyar liraya ulaşmaktır.

- Yılın son günlerinde İngiltere'yle imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşmadır. Avrupa Birliği ile çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak avantajlar sayesinde sosyal bünye ve ekonomiyi destekleyecek tedbirleri devreye aldık

'Gerekirse yeni destekleri devreye alacağız'

- Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girecektir. Kısıtlamalar sebebiyle gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Salgının etkileriyle olan mücadeleyi hem makro hem mali adımlarla destekleyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde attığımız adımların etkileri olumlu yansımaya başladı.

- TL'nin değer kazandığını görüyoruz, bu da borç stokunu azaltıyor. Ekonomideki gelişmelerle risk olan CDS 200 baz puan geri geldi. Büyümenin kendisi kadar istikrarı da önemsiyoruz.

'Yakında reformları kamuoyuyla paylaşacağız'

- Yatırımcıların beklentilerin yüksek düzeyde karşılanacağı ortam için gereken adımları atacağız. İş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini dinledik. Yakında ekonomi ve hukuk alanında reformları kamuoyuyla paylaşacağız ve hızla adım atacağız. Fiyat istikrarını sağlamak en önemli adımımız olacak.

'Yatırımcı faiz yükü altında eziliyor'

- Yüksek faize karşı olduğumu söylemem boşuna değil. Bu işi yaşayarak gördük. Birçok yatırımcı, girişimci faiz yükü altında eziliyor. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum.

- Yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz. Öbür yandan bankalarımız ne kadar kâr etmişler, bunu konuşuyor. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazandırdın, bir de bunu söylesene! Ne kadar istihdam sağlıyoruz, bir de bunu konuşun!. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım.

- Bu 4 başlık yoksa hiçbir şey. Biz bununla övüneceğiz. Şu anda dünyaya bakalım. ABD'de faiz oranı ne. Japonya'da ne? Avrupa'da eksi, İsrail'de eksi. Bütün bunlar ortadayken biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz.

- Arkadaşlar beni dinler dinlemez, ben bunlara karşıyım. Benim inandığım bir şey var, yüksek faizle bir yere varamayız.

- Üzerimizdeki büyük faiz yükünden önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum.

'Kamu harcamalarında tasarruf planını hayata geçireceğiz'

- Yıl sonu rakamları bugün itibariyle netleşti. Bütçe harcamaları 1,202 trilyona ulaştı ve hedef altında kaldı. Gelirde beklenti üzerine ulaştık ve 1,29 trilyona ulaştık. Bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmadı. 230 milyar liranın altında kaldı. Büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 altına gerilemiş olacak. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7'lik bütçe açığı verildiği dönemde sağladığımız başarı takdire şayandır.

- Ekimin 2. yarısından itibaren vaka sayılarımız tüm dünyadaki gibi hızla artmaya başladı. Önce insan diyerek salgının önünü kesmek için gereken tedbirleri uygulamaya başladık. Mali dengeler bu gelişmelerden etkilendi. 2021'de de hissedileceği belli oluyor. Tüm dünyada ekonomilerin toparlanmasını geciktiriyor. Bütçe öngörülerimize yönelik riskleri beraberinde getiriyor. Salgın tedbirleri sebebiyle yavaşlama vergi - vergi dışı gelirlerimizde düşüş gösteriyor. Esnaf destek paketi, KÇÖ, gibi desteklerde artışlar söz konusudur. Bütçe açığını milli gelir oranını yüzde 3,5'u seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik.

- Tedbir paketlerini oluştururken temel prensiplerimizden taviz vermiyoruz. Ancak hizmette tasarruf olmayacağının altını çizmek istiyorum.

- Vergileri en doğru şekilde ekonomik ve verimli kullanacağız. Kamu harcamalarını daha verimli hale getirecek bir tasarruf planını hayata geçireceğiz. Tüm harcamaları asgari seviyede tutarak tasarruf tedbirlerine azami riayet edeceğiz. Yatırımlarda kısa sürede sonuç alacağımız üretken alanlara önem vereceğiz.

- En büyük gider kalemlerimizden olan sağlık alanında koruyucu sağlık hizmetlerini artırarak tedavi harcamalarını azaltacağız. Kamu finansmanının daha etkin sağlanabilmesi amacıyla tek hazine kurumlar hesabı kapsamındaki kurum sayısını artıracağız. Verimsiz kamu harcama programlarını tasfiye edeceğiz.

- Maliye politikasının önemli ayaklarından biri de vergi politikalarının ekonominin ihtiyacı doğrultusunda tasarlanmalıdır. Bu kapsamda vergi politikalarını adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız.

- İdare alacaklarının zamanında tahsilini sağlanması için daha etkili bir tahakkuk ve tahsilat mekanizması kuracağız. Kayıt dışılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz.

- Gerek harcamalar, gerek gelirler konusunda öngördüğümüz tedbirlerin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan Bey ile önümüzdeki günlerde paylaşacağız.