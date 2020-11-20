Erdoğan'dan yine alkış sitemi: Eskiden salonlar inlerdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin 5 il kongresine online olarak katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Evlatlarımıza miras olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz" diyen Erdoğan beklediği alkışı alamayınca sitem etti.

Erdoğan "Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz" dedi. Erdoğan'ın siteminin ardından kongreye katılanlar ayağa kalkarak alkışladı.

Erdoğan 13 Kasım'da Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde de alkışları cılız bularak "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." demişti.