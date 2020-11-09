Erdoğan'dan 'yenilenme' talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün AKP Genel Merkezi’nde 6 saat süren iki ayrı toplantı düzenlendi.

Toplantıların ilkinde İstanbul’da devam eden kongre süreçlerinin gündeme geldiği ve değişimin beklentilerden daha yoğun olacağı dile getirildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul ilçe başkanları bugün AKP Genel Merkezi’ne gelerek istişare toplantılarına katılacak. Değişecek ilçe başkanlarıyla ise tek tek görüşmeler yapılacak. MYK toplantısı öncesinde, AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın partide bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ankara’da da değişim sürecinin değerlendirildiği, önümüzdeki günlerde kesin kararlar verileceği belirtildi. MYK toplantısında ayrıca kongre takvimi de ele alındı. Bu kapsamda cuma günü Tekirdağ’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi Karaman ve Kars kongresine videokonferans yöntemiyle katılacak. Yine 21 ve 22 Kasım 8 il kongresine videokonferansla bağlantı kurması planlanan Erdoğan’ın, 28 Kasım’da Erzurum’a, 29 Kasım’da Mardin’e, 5 Aralık’ta İzmir ve 6 Aralık’ta ise Eskişehir’e gideceği aktarıldı.