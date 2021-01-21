Erdoğan'dan yeni ittifak görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün ardından "Milli Görüş"ün bir diğer önemli ismi Nedim Urhan'ı ziyaret etti. Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı'na katmak istediğini belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, önümüzdeki günlerde Recai Kutan'ın da Erdoğan tarafından ziyaret edileceğini öne sürdü.

Selvi, Erdoğan'ın Urhan'ı ziyaretinin kameralardan uzak bir şekilde gerçekleştiğini belirtirken, "Erdoğan, Saadet Partisi’nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor. 8 Ocak’ta Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk’le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini söylemişti. Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan’ın geç olmayan bir süre zarfında Saadet Partisi ve AK Parti tabanında ismi sevgiyle anılan eski bakanlardan Recai Kutan’ı da ziyaret edeceği söyleniyor" ifadesini kullandı.

Nedim Urhan kimdir?

Milli Görüş geleneğinin "önemli" isimleri arasında sayılan Doç. Dr. Urhan, Dar’ul Erkam adlı derneğin onursal başkanı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olan Urhan, emeklilik sonrası Dar’ul Erkam Derneği bünyesindeki İslami İlimler Akademisi’nde eğitim veriyor.

İlgili derneğin sitesinde 1935 doğumlu olan Urhan'ın İstanbul'a gelerek ilk imam hatip öğrencilerinden biri olduğu, Yüksek İslam Enstütüsünü tamamlayarak Türkiye'nin çeşitli illerinde imam hatiplik ve öğretmenlik yaptığı, daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim üyeliğine atandığı bilgisi yer alıyor.

Söz konusu dernek, sitesinde yer verdiği "Biz kimiz?" bölümünde "Biz, İslam Kültür ve Medeniyeti’nden beslenerek, ihtiyaç duyduğu anda içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan ve umrana ulaşmayı gaye edinmiş bilge insanları, tüm ihtiyaçları giderilmiş eğitim ortamlarında yetiştirmiş olma, hayat boyu eğitim etkisi sağlamayı en büyük hedef olarak almaktayız.Hayat boyu öğrenme ve uygulama imkanı sağlayarak toplumumuzun nitelikli bir hayat sürmelerine katkıda bulunuyoruz" ifadelerine yer veriyor.

İlgili derneğin Sakarya ve İstanbul'da öğrenci yurtları bulunurken, burada çocuklara "dini eğitim" veriliyor.

Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan'la birlikte hareket eden Urhan, Saadet Partisi çizgisinde durmaya devam ediyor.