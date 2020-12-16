Erdoğan'dan yaptırım tepkisi: Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefiklik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımına tepki gösteren Erdoğan, "Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır" dedi.

Erdoğan, "Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F-35'lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor. ABD ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S-400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor.

Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı.