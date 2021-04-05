AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Türkeş'in ölümünün 24. yılı nedeniyle Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin fotoğrafları, bugün Erdoğan Dijital Medya adlı Twitter hesabından yayınlandı.
Haber Merkezi
Bilim ve Aydınlanma
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Türkeş'in ölümünün 24. yılı nedeniyle Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin fotoğrafları, bugün Erdoğan Dijital Medya adlı Twitter hesabından yayınlandı.