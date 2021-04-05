Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Türkeş'in ölümünün 24. yılı nedeniyle Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin fotoğrafları, bugün Erdoğan Dijital Medya adlı Twitter hesabından yayınlandı.

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